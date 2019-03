H&M overrasker positivt med indtjeningen

Hennes & Mauritz har godt nyt i ærmet til aktionærerne fredag morgen. Driftsresultatet landede på 1005 mio. svenske kr. i første kvartal og oversteg dermed analytikernes estimat på 679 mio. svenske kr. med bred margin. Det viser en opgørelse fra Infront Direkt.



Tøjkædens omsætning på lige over 51 mia. svenske kr. var i forvejen kendt stof. Nyt var det til gengæld, at bruttomarginalen steg til 50 pct. fra 49,9 pct. i samme periode året før. Her havde analytikerne ventet et fald til 49,4 pct.



Målt på bundlinjen gik H&M tilbage, men resultatet på 803 mio. svenske kr., er også en del bedre end de ventede 545 mio. svenske kr. ifølge Infront Direkt. Året før blev det til et overskud på 1372 mio. svenske kr.



Aktien i Hennes & Mauritz lukkede torsdag 1,1 pct. højere i 141,48 svenske kr.



/ritzau/FINANS