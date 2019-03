Mobilepay-topchef er åben for flere banker i ejerkredsen

Den populære mobilbetalingstjeneste MobilePay kan måske snart komme på flere hænder, skriver Finans.dk. Mobilepay, der bruges af godt 4,1 mio. danskere, ejes i dag fuldstændigt af Danske Bank, men ejerforholdet er ikke som skrevet i granit, fortæller Mark Wraa-Hansen, som er topchef i Mobilepay.Han vurderer, at det kunne være positivt at få nogle af de 62 partnerbanker, som er en del af Mobilepay-fællesskabet, med i ejerkredsen.

"Det er jo ultimativt noget, som vores ejer bestemmer. Men mit synspunkt er, at vi har et glimrende samarbejde med bankerne. Så ja, jeg ser gerne, at flere banker kommer ind i ejerkredsen," siger Mark Wraa-Hansen til Finans.dk

Danske Bank ser positivt på forslaget

Tidligere har Danske Bank over for Børsen åbnet op for at sælge ud af ejerandelene, så andre banker kunne komme ind i ejerkredsen."Det er også noget af det, som kommer til at vise sig. Vores tilgang er den, at det, som er bedst for udbredelsen af Mobilepay, er det, vi helst vil have. Så vi er også i den sammenhæng åbne over for forskellige konstellationer," sagde Jesper Nielsen, i april 2018 til Børsen, der dengang var formand for Mobilepay.I dag er Jesper Nielsen midlertidig topchef for hele Danske Bank, efter Thomas Borgen i september måtte stoppe efter den store hvidvaskskandale.I april sidste år var Jesper Nielsen ikke afvisende for, at der kunne komme nyt blod i ejerkredsen inden for et år eller to.Siden da er det kun gået én vej for MobilePays erhvervsforretning, som ifølge Finans.dk på to år har øget antallet af erhvervskunder, typisk mindre butikker og webshops, med 85.000.Derfor er Jesper Nielsen heller ikke afvisende over for idéen om at sælge ud af ejerandelene af Mobilepay, siger han til Finans.dk, "når tiden er moden."