Astrazeneca bruger milliarder på kræftmiddel fra japanske Daiichi

Relateret indhold Artikler

Astrazeneca har indgået en global partneraftale med japanske Daiichi Sankyo om udvikling og markedsføring af lægemiddelkandidaten Trastuzumab, der udvikles til blandt andet bryst- og mavekræft.



Det rapporterer Bloomberg News på baggrund af en meddelelse fra Astrazeneca.



Som led i aftalen betaler Astrazeneca 1,35 mia. dollar, eller omtrent 9 mia. kr., forud. Derudover er der aftalt milepælsbetalinger på sammenlagt op til 5,55 mia. dollar.



Lægemiddelkandidaten er langt fremme i udviklingen til behandling af fremskreden brystkræft, og det ventes indsendt ansøgning om markedsføringstilladelse i løbet af andet halvår.



Partneraftalen omfatter hele verden på nær Japan, hvor Daiichi beholder de fulde rettigheder.



Astrazeneca planlægger at finansiere partneraftalen via salg af nye aktier for omkring 3,5 mia. dollar. Detaljerne vedrørende vedrørende kapitalforhøjelsen vil blive offentliggjort senere.



/ritzau/FINANS