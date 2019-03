Medie: De største entreprenører buldrer videre og øger ordrebøgerne

Relateret indhold Artikler

Flere års optur i byggeriet fortsætter, og 2019 bliver et nyt rekordår. De største danske entreprenører melder nemlig om rekordstore ordrebeholdninger og travlhed, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.



Licitationen - Byggeriets Dagblad har indhentet oplysningerne om ordrebeholdningerne hos ni af landets absolut største entreprenører, der inden for de seneste måneder har offentliggjort regnskabstal for 2018 og fremlagt opdaterede tal for ordrebeholdningen.



Fire ud af ni melder om en voksende ordrebog ved indgangen til 2019 i forhold til samme tidspunkt for et år siden. Fire melder om status quo, og blot NCC melder om nedgang.



Det samlede tal for ordrebeholdningen hos de ni entreprenører er 43,6 mia. kr. den 1. januar 2019 mod 34 mia. kr. den 1. januar 2018.



Bo Knudsen, adm. direktør for KPC, der er en af landets bedst indtjenende entreprenør selskaber, bekræfter, at aktivitetsniveauet på boligbyggeriet i de større byer fortsat er højt.



"Det høje aktivitetsniveau er drevet af meget lave renter. Erhvervsbyggeriet er stigende i København og Aarhus," siger han til Licitationen - Byggeriets Dagblad.



Dansk Byggeri bekræfter samtidig i et nyt skøn, at byggeopsvinget fortsætter i 2019, hvorefter nedgangen så småt begynder i 2020. Organisationen forventer, at beskæftigelsen stiger med 2900 personer fra 172.600 i 2018 til 175.500 i 2019.



Procentvis er det en stigning på 1,7 pct., hvilket er væsentlig mindre end den gennemsnitlige årlige stigning i årene fra 2013 til 2018, hvor gennemsnittet var et plus på 5600 personer og dermed 3,9 pct. i beskæftigelsesvækst



/ritzau/FINANS