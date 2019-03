Facebook strammer krav til politiske reklamer før EP-valg

Relateret indhold Artikler

Facebook er klar med nye værktøjer, der skal øge gennemsigtigheden i politiske reklamer forud for valgene til Europa-Parlamentet i EU's medlemslande.



Valgene ligger i perioden 23.-26. maj. I Danmark er valget den 26. maj.



Ændringerne skal desuden hindre indblanding i valgene fra fremmede magter.



Det oplyser techgiganten i en pressemeddelelse.



Facebooks formål er at sikre integritet i valgene, og udrulningen af tiltagene vil også gælde for det kommende folketingsvalg i Danmark.



Hvis man vil reklamere på Facebook i forbindelse med valgene, skal man først igennem en proces i sit eget land, hvor man bliver autoriseret.



Dokumenter og tekniske undersøgelser skal bekræfte annoncørernes identitet og placering.



"Vi anerkender, at nogle personer kan forsøge at arbejde rundt om systemet. Men vi er fortrøstningsfulde om, at dette vil være en barriere for personer udefra, der tænker på at bruge reklamer til at blande sig i et valg," lyder det fra Facebook.



Reklamer relateret til politik eller politiske temaer på Facebook eller Instagram skal være tydeligt mærket. Det indbefatter, at det øverst i reklamerne tydeligt skal fremgå, hvem der har betalt for reklamen.



Det skal ifølge Facebook øge gennemsigtigheden. Reglerne kommer ikke kun til at gælde reklamer, der støtter enkelte kandidater eller partier.



Reklamer med fokus på politiske temaer som eksempelvis migration skal også leve op til de nye krav.



Facebook opfordrer politiske kampagner til at begynde autoriseringsprocessen nu. Platformen vil nemlig begynde at blokere reklamer, der ikke er korrekt registreret, fra midten af april.



I tillæg til de øvrige tiltag har Facebook også bygget et såkaldt reklamebibliotek. Her kan man se alle reklamer, der relaterer sig til politik.



I biblioteket kan man se en række informationer om reklamerne. Reklamerne bliver liggende i biblioteket i syv år.



/ritzau/