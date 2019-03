Lyft bliver 24 mia dollar værd

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske samkørselstjeneste Lyft har torsdag aften fastsat sin udbudspris inden første handelsdag på Nasdaq fredag. Investorerne skal betale 72 dollar per aktie for at være med i noteringen, og det værdisætter selskabet til 24 mia. dollar.



Det skriver The Wall Street Journal.



Oprindeligt var aktierne udbudt i intervallet 62 til 68 dollar for en aktie, men det blev løftet onsdag til mellem 70 og 72 dollar per aktie.



Hvis man medregner overtildelingsretten til de banker, som hjælper Lyft på børsen, så vil markedsværdien inden første handelsdag være på op mod 25 mia. dollar, skriver Bloomberg News desuden.



Lyft er endt med at sælge 32,5 mio. aktier mod oprindeligt planlagt 30,8 mio. aktier, men allerede på selskabets roadshows anden dag i sidste uge kunne de rådgivende banker da også melde om mere end udsolgt.



Lyft er på det amerikanske marked i indædt konkurrence med Uber, der også ventes børsnoteret i 2019 - til en værdi omkring 120 mia. dollar, forlyder det - og trods den hårde modstand er det altså lykkedes Lyft at nå hele vejen frem til målstregen og fredagens børsnotering.



"Der vil være konkurrenter. Og vi vil slå dem ihjel," sagde Travis Kalanick, medstifter og daværende topchef i Uber, tilbage i 2011.



Ikke helt.



/ritzau/FINANS