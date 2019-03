Vestas: Hirtshals-projekt er Danmarks første uden støtte

Vestas i Danmark har modtaget en ordre på 17 megawatt (MW) fra Hirtshals Havnefond til et projekt, som er et lille stykke Danmarkshistorie, da det bliver det første af slagsen helt uden offentlige støttekroner. Det fremgår af en meddelelse fra Vestas. Ordren er på fire styk V136-4,2 megawatt-turbiner, og Kontrakten inkluderer desuden en 20-årig serviceaftale, AOM5000. Projektet ventes sat i drift i fjerde kvartal 2019. Projektet har ifølge meddelelsen stærk forandring, da tre af turbinerne skal ejes af lokale fonde, mens den fjerde skal sælges på aktier til lokale borgere og institutioner. Hirtshals Havnefond har allerede indgået en treårig elkøbsaftale med Energi Danmark, som vil købe strømmen fra projektet. /ritzau/FINANS

