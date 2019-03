Den amerikanske flyproducent Boeing er torsdag blevet sagsøgt på grund af flystyrtet i Etiopien. Stævningen er indgivet på vegne af en passager, der omkom ved styrtet med flytypen 737 MAX 8 for knap tre uger siden.



Det skriver Bloomberg News.



Sagsøgers påstand i stævningen er, at flytypen ikke har et sikkert design.



Der var 157 passagerer og besætningsmedlemmer ombord på flyet, og alle omkom i den tragiske ulykke. Det er samtidig ikke mere end fem måneder siden, at et tilsvarende Boeing-fly styrtede ned i Indonesien, hvor 190 mennesker omkom.



/ritzau/FINANS