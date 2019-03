GN-boss: Vi står stærkt til at forsvare succes hos amerikanske krigsveteraner

GN Hearing har haft massiv succes med sit trådløse topprodukt, Resound Linx Quattro, hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.



Siden oktober har det danske selskab fordoblet sin markedsandel hos Veterans Affairs , så mere end en fjerdedel af alle omsætningskronerne i kanalen nu ender i GN Hearings kasse.



Og selskabet føler sig også godt positioneret til ikke at tabe store dele af det momentum igen, ligesom det var tilfældet efter de succesfulde VA-lanceringer af Resound Linx og Resound Linx 2, hvor markedsandelen først blev mere end fordoblet, men siden igen bakkede kraftigt på grund af forstærket konkurrence.



Løftet denne gang skyldes i høj grad lanceringen af Resound Linx Quattro hos VA den 1. november. Siden da er markedsandelen målt på værdi vokset fra omtrent 13 pct. til lige godt 26 pct. i februar.



Og selv om der ikke er noget mål for, hvor markedsandelen skal hen internt i selskabet, er organisationen fast besluttet på ikke igen at se andelen skride så kraftigt som efter seneste succesbølge.



Dengang var det særligt manglen på genopladelige batterier i produkterne, der skabte et hul. Et hul, som nu er blevet udfyldt af Resound Linx Quattro.



- En af de ting, der er anderledes i dag i forhold til tidligere, er, at vores forskning og udvikling er bedre på linje med, hvordan VA tænker. Det vil sige, at vi er bedre i stand til at undgå de huller, der tidligere blev lavet, siger Jakob Gudbrand, der er administrerende direktør hos GN Hearing, til Ritzau Finans.



- Det er dog også stadig en mulighed for os at blive ved med at forbedre den del, uddyber han.



Ny konkurrence på vej



Han understreger, at det er GN Hearings mål at kæmpe for at fortsætte med at drive markedsandelen frem, men under respekt for, at der også er nye konkurrerende produkter på vej i de kommende lanceringsvinduer den 1. maj og den 1. november.



Et af de produkter, der blandt andet må formodes at give GN Hearing ny konkurrence, er Demants nyligt lancerede Oticon Opn S, som må formodes at blive en del af VA-kontrakten i et af de kommende lanceringsvinduer.



Alligevel har Jakob Gudbrand svært ved at forestille sig et stort fald i markedsandelen, ligesom tilfældet var efter succesen med de første Made for iPhone-produkter, hvor andelen faldt fra godt 22 pct. til de omkring 13 pct. i oktober sidste år.



- Jeg kan forestille mig, at det vil ske igen, som jeg ser forretningen i dag. Men vi skal bare fokusere på at udnytte det produkt og momentum, som vi har i markedet nu. Og det har organisationen gjort rigtig godt indtil nu, siger GN Hearing-topchefen.



/ritzau/FINANS