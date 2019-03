Efter flyverskjul: Santa Fe udskyder regnskab igen - indgår ny aftale med finansieringspartnere

Santa Fe Group udskyder for anden gang offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2018.Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse, hvori Santa Fe også oplyser, at selskabet har indgået en ny aftale med sine långivere. "Da der først i dag er blevet indgået aftale med selskabets finansieringspartnere og selskabet har brug for tid til at inkooperere dette i Årsrapporten, har Santa Fe Group A/S besluttet at udskyde dato for offentliggørelse af selskabets Årsrapport til den 31. marts 2019.""Efter salget af vores immigrationsforretning mislykkedes i februar, har vi fra selskabets ledelse arbejdet på højtryk med at få en aftale på plads med vores finansieringspartnere. Det er nu lykkedes. Det er der grund til at glæde sig over. Desværre betyder det, at vi har været nødt til at udskyde offentliggørelsen af årsrapporten," udtaler bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, i en pressemeddelelse.Børsen forsøger at få kommentarer fra Santa Fe's adm. direktør, Martin Thaysen, og Henning Kruse Petersen, men det er endnu ikke lykkes.Hos Nordnet mener investeringsøkonom Per Hansen, at selskabets ledelse har snorksovet i timen og ikke reageret i tide på problemerne."Santa Fe er gået fra nederlag til nederlag, hvor ledelsen løbende har halset bag efter bolden og virkeligheden og hvor man får indtrykket af en totalt fraværende bestyrelse. Det ville være formålstjeneligt, at forsøge et samlet salg til en ny ejer. Der er intet, som i absolut intet der kan begrunde, ud fra det vi ved i dag, at man burde give dem, som de seneste 5 år har destrueret værdi, et nyt og forlænget ansvarsmandat," siger Per Hansen.At investorerne må vente på årsregnskabet fra Santa Fe, er ingen nyhed for selskabets hårdt prøvede aktionærer.Santa Fe Group havde oprindeligt planlagt at offentliggøre sin årsrapport for 2018 1. marts, men i december valgte selskabet at udskyde årsregnskabet til slutningen af marts.Blandt investorer har frygten været, at udskydelsen skyldes en dårlig økonomi i selskabet, og denne frygt får investorerne nu bekræftet med dagens udmelding fra Santa Fe.I begyndelsen af 2018 havde Santa Fe udfordringer med at afdrage på en låneaftale med Danske Bank og HSBC, men dette blev løst, da Santa Fe optog et lån hos den svenske kapitalfond Proventus Capital Partners på 40 mio. euro.I slutningen af 3. kvartal i november havde Santa Fe kontanter på hånden for 23,5 mio. euro.2018 var på mange måder et rædselsfuldt år for Santa Fe, hvor selskabet af to omgang har nedjusteret egne forventninger til de finansielle resultater.Et lille højdepunkt for aktien kom der i december, da Santa Fe annoncerede salget af datterselskabet Immigration Services, der skulle give selskabet en kontant gevinst på 388 mio. kr.Glæden varede dog kort, da Santa Fe Group i februar måtte skuffe de hårdt prøvede investorer endnu en gang, da salget af Immigration Services glippede.Udmeldingen blev mødt med hård kritik fra blandt andre rigmanden og aktionær i selskabet Thor Stadil, som af flere omgange har været ude med kritik af selskabet."Jeg føler, at de hele tiden skjuler, hvad der foregår. Man giver ikke aktionærerne nok oplysninger. Vi kan bare se, at det går ad helvede til og jeg synes ikke, at vi aktionærer bliver informeret nok om, hvad der sker," sagde Thor Stadil til Børsen i februar.Det glippede salg af immigrationsforretningen var også dråben, der fik bægeret til at flyde over for Frederik Dreyer-Nielsen.Personligt og gennem selskabet Fred Aps ejer han 3,5 pct. af aktierne i selskabet, som er resterne af erhvervsklenodiet Østasiatisk Kompagni."Santa Fe har lavet den ene nedjustering efter den anden på deres egne udmeldte forventninger. Det er ekstremt frustrerende at være aktionær, og da frasalget glippede, stod det krystalklart, at aktionærerne må kræve indsigt for at finde ud af, hvor kæden gang på gang hopper af. Den eneste måde at opnå det på er ved at komme ind i bestyrelsen " sagde Frederik Dreyer-Nielsen onsdag til Børsen.Ingen aktionærer ejer over 5 pct. af aktierne i selskabet.Hovedproblemet i Santa Fe er ifølge Frederik Dreyer-Nielsen, at ledelsen og bestyrelsen har været på bagkant af tingene."Der mangler et stærkt ejerskab. Det har været for let for bestyrelsen at sige, at man skubber det til næste kvartal, og så har tingene bare fået lov at skride," sagde Frederik Dreyer-Nielsen, der tilføjede, at Santa Fe's australske forretning har været et billede på, at selskabet har skubbet problemerne.I 2010 købte Santa Fe selskabet Wridgways for 422 mio. kr. for at komme ind på det australske marked, men datterselskabet har i årevis været et økonomisk smertensbarn for danske Santa Fe.Siden 2015 har Santa Fe samlet tabt 137 mio. kr. på sin australske forretning, hvilket fik en ende, da Santa Fe i december solgte selskabet for 1 australsk dollar.