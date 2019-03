Høreapparatsboss: Fransk sundhedsreform rammer væksten i detail

En ny sundhedsreform omfattende høreapparatområdet i Frankrig vil sætte sig i den organiske vækst hos danske Demants detailforretning på det franske marked i første halvår.



Det vil den, fordi ændringen på kort sigt betyder længere garanterede prøveperioder for brugerne, hvilket skubber bogføringen af salget ud i fremtiden og dermed rammer salgstallene i særligt den første halvdel af året.



På længere sigt vil reformen omvendt formentlig få en positiv effekt, fordi den giver brugerne adgang til fuldt offentligt refunderede høreapparater med højere standard end i dag.



Sådan lød det fra Demant selv i forbindelse med selskabets præsentation på den årlige messe hos den amerikanske brancheforening for audiologer, American Academy of Audiology (AAA), i Columbus, Ohio onsdag.



Udviklingen blev allerede flaget i forbindelse med årsregnskabet for 2018 i februar, men ved onsdagens præsentation satte Demants topchef, Søren Nielsen, lidt flere ord på.



"Reformen i Frankrig vil formentlig ikke betyde, at færre vil have høreapparater på sigt. Snarere tværtimod faktisk. Men den giver en negativ effekt i januar og februar i særligt detailforretningen," sagde Søren Nielsen.



"Reformen betyder en garanteret prøveperiode på minimum 30 dage - og i realiteten tættere på 40 dage. Tidligere var det nærmere syv til ti dage, og det betyder, at faktureringen af produkterne bliver skubbet. Det giver en forskydning og en betydelig nedgang i detailforretningen," fortsatte han.



På lidt længere sigt vil reformen dog formentlig betyde højere volumen, og omkring tre måneder inde i året kan Demant også allerede se en bedring i udviklingen.



"Vi ser nu en meget sund underliggende udvikling. Men det er en pause, som man ikke bare kan komme udenom. Så det vil påvirke den samlede organiske vækst i detailforretningen i første halvår," sagde Søren Nielsen.



Tung produktlancering giver størst vægt i andet halvår



Samtidig med udfordringerne på det franske marked har Demant også tidligere lagt op til, at langt størstedelen af salget og indtjeningen i år skal hentes i andet halvår.



Det skal det, primært fordi det danske selskab er i færd med en tung og bred produktlancering, der først for alvor slår igennem i salget og væksten i anden halvdel af i år.



"Det bliver et back end-loaded 2019, som vil være noget mere intenst i andet halvår end første halvår på grund af produktlanceringen," sagde Søren Nielsen i forbindelse med onsdagens præsentation på AAA-messen.



"Vi starter en lille smule sløvt. Vi har set lidt udfordringer i slutningen af 2018, og det er også kommet med ind i 2019," uddybede han.



/ritzau/FINANS