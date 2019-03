Ecco udvider bestyrelsen med iværksætter

Skokoncernen er klar med en udvidelse af bestyrelsen. Det er den 45-årige iværksætter Lars Hemming, der får sæde i den sønderjyske virksomhed.



Ecco skriver følgende om Lars Hemming i en pressemeddelelse:



"Han har haft en stor international karriere fokuseret primært på digital, marketing, brand og strategi.Hans dybe indsigt og erfaring på disse felter vil styrke Ecco Sko og hjælpe selskabet i den omstilling, man er i gang med for at kunne møde den nye realitet i retailmarkedet."



Lars Hemming har arbejdet i udlandet i mange år, primært i London og New York, men er nu bosat i København.



De sidste tre år har Lars Hemming været i Vice-koncernen i New York som Chief Commercial Officer i Vice Media og adm. direktør for for Virtue Worldwide. Han er stadig partner i Vice.



Lars Hemming indvælges i bestyrelsen ved generalforsamlingen i Ecco Sko d. 29. maj.



Bestyrelsen består herefter af : Hanni Toosbuy Kasprzak (formand), K. Borch (næstformand), Erik G. Hansen, André Kasprzak, Tom Behrens-Sørensen og Lars Hemming.