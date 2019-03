Medie: Amerikanske myndigheder har startet undersøgelser af Swedbank

Relateret indhold Artikler

De amerikanske myndigheder har startet flere undersøgelser af den svenske storbank Swedbank.



Det skriver Financial Times.



Nyheden kommer oveni denne uges nye påstande om, at Swedbank håndterede overførsler for 135 mia. euro, eller mere end 1400 mia. svenske kr., fra såkaldt "højrisiko udenlandske kunder" gennem sin estiske bank, ifølge SVT1. Og oveni onsdagens ransagning i Swedbanks hovedkontor af det svenske bagmandspoliti, Ekobrotssmyndigheten.



Det er New York State Department of Financial Services, som den 20. februar i år skrev til Swedbank og oplyste, at myndigheden undersøger syv forskellige sager med relation til andre hvidvaskskandaler, herunder Danske Banks og advokatfirmaet Mossack Fonseca i sagen om de såkaldte Panama Papers.



De amerikanske myndigheder vil ikke over for Financial Times kommentere oplysningerne, mens Swedbank oplyser, at den ifølge reglerne ikke må kommentere på kommunikation med New York State Department of Financial Services, men at banken samarbejder med alle relevante myndigheder.



SVT1 har i denne uge afdækket, at Swedbank i 2016 oplyste til New York State Department of Financial Services, at banken kun havde identificeret kunder i Norge og Sverige med forbindelse til Mossack Fonseca, og at banken ikke mistænkte hvidvask. Den svenske tv-station kunne dog samtidig fortælle om dokumenter, som viser, at mere end 100 selskaber havde forbindelse til advokatfirmaet i Panama gennem Swedbank i Baltikum.



Et andet forhold drejer sig ifølge SVT1 om selskabet Vega Holding, ejet af den tidligere ukrainske præsident Viktor Yanukovich, som skal have sendt 25 mio. dollar til Inlord Sales, en engelsk virksomhed, og at Inlord efterfølgende overførte 999.987 dollar til Paul Manafort, den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef, som også har rådgivet Yanukovich.



I en pressemeddelelse onsdag aften har Swedbank dog afvist, at den skulle have givet forkert oplysninger til myndighederne.



"Vi har i dag set alvorlige anklager i medierne, blandt andet udtalelser om at vi har vildledt de amerikanske myndigheder. Det er Swedbanks opfattelse, at vi er sandfærdige og korrekte i vores kommunikation med samtlige myndigheder. Vi vil desuden fortsat samarbejde med alle relevante myndigheder koblet til de her spørgsmål," udtaler topchef Birgitte Bonnesen i meddelelsen.



/ritzau/FINANS