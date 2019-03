Lyft løfter udbudsintervallet for børsnotering

Den amerikanske samkørselstjeneste, som fredag ventes at få sin første handelsdag på Nasdaq, har onsdag aften bekræftet tirsdagens forlydender om, at det oprindelige udbudsinterval var for lavt, og at interesserede investorer skal betale mere for at være med i børsnoteringen.



Lyft har således løftet udbudsintervallet med cirka 6 til 13 pct. fra en pris per aktie mellem 62 og 68 dollar til en pris per aktie mellem 70 og 72 dollar.



Det betyder, at den samlede markedsværdi vil blive på mindst 24,3 mia. dollar mod førhen maksimalt 22,9 mia. dollar, ifølge Financial Times.



Hvis noteringskursen ender midt i intervallet, vil Lyft samtidig sikre sig 2,1 mia. dollar i ny kapital, hvilket kan vokse til 2,4 mia. dollar, hvis de rådgivende banker senere udnytter deres overtildelingsret.



Allerede på andendagen af sidste uges roadshow med mulige investorer, havde de rådgivende banker modtaget købsordrer på mere end de 30,8 mio. aktier, der er sat til salg.



Også Lyfts noget større konkurrent i USA, Uber, er på vej mod børsen i 2019. Her taler analytikerne om en mulig markedsværdi på hele 120 mia. dollar.



/ritzau/FINANS