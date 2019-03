Esbjerg-virksomheds robot overtager farligt manuelt arbejde på Tyra-genopbygning

En af robottens opgaver har været at skære de stålkonstruktioner væk fra Tyra platformen, som nu er helt tæt på vandet.

Franske Total er efter købet af Maersk Oil i 2017 for 47 mia. kr. i fuld gang med at genopbygge Tyra-feltet i den danske del af Nordsøen, hvor de nuværende platforme er sunket seks meter ned mod havoverfladen på 30 år. Dele af arbejdet er hidtil foregået...

