Renault satser på Nissan-fusion og opkøb af Fiat

Renault ønsker at genoptage dialog om en sammenlægning med Nissan inden for 12 måneder, som ellers var blevet kølet ned ovenpå en arrestation af en tidligere Renault-topchef.



Det skriver Financial Times.



Sammenlægningsplanerne indikerer en ny strategi efter Carlos Ghosn, der er tidligere topchef for Renault og bestyrelsesformand for Nissan, i november sidste år blev arresteret i Tokyo for økonomisk misbrug.



Både det franske og japanske selskab har udtalt offentligt, at fokus herefter lå på at få en skabt en sund alliance, før man ville begynde at revidere den kapitale struktur.



Med en genoptaget alliance ledt af Renaults bestyrelsesformands, Jean-Dominique Senards, udtaler personer bekendt med sagen, at tilliden til sammenlægningsplanen mellem de to bilfabrikater øge.



Efter fusionen mellem Renault og Nissan vil den franske bilfabrikant lede efter opkøb af en anden fabrikant, hvor informerede kilder peger på, at Fiat Chrysler er det foretrukne mål.



/ritzau/FINANS