Haldor Topsøe vender underskud til millionoverskud: Engangsgevinst i Iran pynter

Eksklusivt for kunder

For blot et par uger siden kunne den danske ingeniørvirksomhed Haldor Topsøe annoncere, at 30 pct. af den 79 år gamle virksomhed var blevet solgt til den Singapore-baseredepengetank, Temasek



Nu er Haldor Topsøe så klar med årsresultatet, som var afgørende...