Finansdirektør stopper i TDC: Afløser er fundet

Opdateret kl. 08.38 - I kølvandet på TDC's strategi om at etablere to nye forretningsenheder, stopper Stig Pastwa, der siden 2016 har været finansdirektør.Afløseren bliver Lasse Pilgaard, der fra og med 28. marts bliver TDC's nye finansdirektør. Samtidig sammenlægger selskabet områderne finans og strategi i en ny integreret funktion."Jeg er glad for at kunne meddele, at bestyrelsen har udnævnt Lasse Pilgaard til ny finansdirektør i TDC. Hans erfaring fra industrien og dybe indsigt i TDC og selskabets transformation gennem årene, gør ham til den perfekte kandidat til jobbet og den rejse, der ligger foran os," siger Allison Kirkby, koncernchef og adm. direktør for TDC, i meddelelsen. Her takker hun samtidig Stig Pastwa for hans indsats i TDC, og ønsker ham held og lykke fremover.I 2018 indtrådte Lasse Pilgaard i koncernledelsen som strategichef. Han startede sin karriere i TDC i 2016. Før han kom til TDC havde Lasse Pilgaard en lederstilling hos konsulentkæmpen McKinsey & Co. Han har også tidligere arbejdet med venture- og kapitalfonde og som direktør i en større dansk tech startup virksomhed.Lasse Pilgaard har en kandidatgrad i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet.