Swedbanks hvidvasksag eksploderer i størrelse

Omfanget af den svenske storbank Swedbanks indblanding i hvidvask gennem Estland eksploderer. En ny intern undersøgelse viser, at 135 milliarder euro blev ført gennem banken.



Det fortæller svensk SVT1 ifølge Financial Times.



Rapporten, der er udarbejdet af en tidligere norsk anklager på opdrag fra Swedbank, udvider dermed hvidvasksagen markant.



Hidtil har der været talt om overførsler for 95 milliarder svenske kroner, mens 135 milliarder euro altså svarer til mere end 1400 milliarder svenske kroner - eller næsten en 15-dobling.



Samtidig fortæller rapporten om, at der er foregået alvorlige brud på hvidvaskreglerne.



Rapporten har undersøgt, hvor mange midler der blev sendt gennem banken fra dens "højrisikoportefølje af udenlandske kunder" i perioden fra 2008 til 2018. Undersøgelsen identificerer 653 mistænkelige udenlandske kunder mod tidligere 50 kunder.



Hvis forlydenderne er korrekte, betyder det, at Swedbank nærmer sig proportionerne, som man kender dem fra Danske Banks interne undersøgelse af hvidvask gennem sin filial i Estland. Der viste en intern undersøgelse, at mistænkelige transaktioner til en værdi af 200 milliarder euro var gået gennem filialen.



Den nye rapport øger ifølge Financial Times presset på Swedbanks topchef, danske Birgitte Bonnesen, der tidligere stod i spidsen for Swedbanks forretning i Baltikum.



Swedbank nedtoner rapportens resultat og peger på, at porteføljen af udenlandske kunder, som er under mistanke, udgør i alt 653 kunder mod Swedbanks samlede 900.000 detailbankkunder i Baltikum.



Den nye rapport skal være overleveret til det svenske banktilsyn.



Det var også SVT1, som tidligere kunne afsløre, at der var gået 95 milliarder svenske kroner gennem Swedbank mod de indledende meldinger om 40 milliarder svenske kroner.



