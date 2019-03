Apple: Dommer i patentsag anbefaler importforbud mod visse iPhones

En amerikansk dommer har tirsdag anbefalet, at der indføres importforbud mod visse modeller af Apples iPhone, fordi de krænker patenter tilhørende chipproducenten Qualcomm.



Det skriver Bloomberg news.



Det er dommer MaryJoan McNamara ved U.S. International Trade Commission, der i en af to sager er kommet med anbefalingen.



Anbefalingen skal nu gennemses af den fulde handelskommission, der altså kan vælge at blokere for import af produkter, som krænker amerikanske patenter.



Alle Apples iPhones produceres i Kina.



/ritzau/FINANS