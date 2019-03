Genmab søger myndigheder i USA om Darzalex-kombination som førstelinje-behandling

Opdateret kl. 14.59 - Genmabs partner Janssen søger de amerikanske sundhedsmyndigheders (FDA) godkendelse af Darzalex som første-linjebehandling af knoglemarvkræft i kombination med midlerne Bortezomib, Thalidomid og Dexamethason.



Det oplyser selskabet.



"Dermed kan paletten, som Darzalex i kombination kan anvendes til i forbindelse med behandling af knoglekræft udvides," forklarer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.



Han oplyser, at Darzalex i kombination allerede er godkendt til patienter, der ikke er godkendt til stamcelletransplantationer. Men nu forsøger Janssen at udbrede anvendelsen også til patienter der er godkendt til stamcelletransplantation.



"Janssen vil simpelthen brede anvendelsesområdet for Darzalex ud, således at det ikke er til at komme uden om i forbindelse med behandling af knoglemarvskræft," siger Søren Løntoft.



/ritzau/FINANS