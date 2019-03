Coloplast-rival går til vejrs på opkøbsrygte

Coloplasts store rival Convatec stiger markant på børsen i London, efter at den svenske erhvervsavis Dagens Industri kan berette, at kapitalfonden EQT overvejer et muligt købstilbud på virksomheden.



Det rapporterer Bloomberg News.



Aktien i Convatec ligger til en gevinst på 6,9 pct.



Største aktionær i det britiske selskab er danske Novo Holdings med en ejerandel på omkring 20 pct.



Convatec konkurrerer med Coloplast inden for stomi-, kontinens- og sårplejeprodukter. Selskabet omsatte sidste år for lige over 12 mia. kr. og havde et driftsoverskud på lidt under 1,8 mia. kr.



/ritzau/FINANS