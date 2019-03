Overblik: Sådan har Legos ejerstruktur udviklet sig

• 1932 Ole Kirk Kristiansen grundlægger Lego i Billund. • 1950 Godtfred Kirk Christiansen, søn af Ole Kirk Kristiansen, bliver udnævnt til Juniordirektør af sin far på sin 30-års fødselsdag. • 1977 Som 29-årig træder Godtfreds søn, Kjeld Kirk Kristiansen,...

