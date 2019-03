Vestas-konkurrent venter 2019-omsætning på 3,2-3,5 mia. euro

Tyske Nordex, der konkurrerer med danske Vestas, venter for 2019 en omsætning på 3,2-3,5 mia. euro og en EBITDA-margin på 3-5 pct.



Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2018, som er leveret tirsdag morgen.



Til sammenligning ventede analytikerne ifølge Bloomberg News for 2019 en omsætning på 2,99 mia. euro.



I 2018 realiserede Nordex en omsætning på 2,46 mia. euro og en EBITDA-margin på 4,1 pct.



Det tyske selskab venter for 2019 at holde sine investeringer, capex, på omkring 120 mio. euro. Til sammenligning investerede Nordex i 2018 for 112,9 mio. euro.



I sit netop afsluttede regnskabsår realiserede Nordex en ordreindgang på 3637,3 mio. euro mod 2216,1 mio. euro i 2017, mens ordrebogen steg til 3869,1 mio. euro mod 1670,2 mio. euro i 2017.



Nordex entrerer markedet for 5MW-møller så tidligt som i april i år, beretter selskabet desuden.



Fra handelsstart tirsdag stiger Nordex-aktien 4,5 pct. på børsen i Frankfurt.



/ritzau/FINANS