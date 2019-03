B&O nedjusterer efter svage salgstal: Treårige mål kan ikke nås og aktietilbagekøb standses

Efter foreløbige salgstal for tredje kvartal af regnskabsåret 2018/2019, skruer Bang & Olufsen forventningerne til omsætningen for hele året 2018/2019 ned, så forventningen nu er et fald i omsætningen på 10 pct.



Det skriver selskabet i en meddelelse sent mandag nat.



"Det resultat, vi leverede i tredje kvartal, var langt fra tilfredsstillende. Vi har overvurderet, hvor hurtigt vi har været i stand til at drive forandringen af vores salgs- og distributionsnetværk til at blive mere retail fokuseret og efterspørgselsdrevet. Kombineret med det uventede fald i TV-omsætningen i kvartalet har vi valgt at revurdere vores forventninger for året," siger Henrik Clausen, adm. direktør i Bang & Olufsen, i meddelelsen.



Baseret på de foreløbige salgstal for tredje kvartal er omsætningen for kvartalet estimeret til at være på 710 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 18 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år.



B&O forventer, at bruttomarginen for tredje kvartal vil lande på 49,2 pct. sammenlignet med 44 pct. i samme kvartal sidste år, mens kapacitetsomkostningerne forventes at lande på 319 mio. kr. mod 335 mio. kr. sidste år.



"På trods af det betydelige fald i omsætningen medvirkede den forbedrede bruttomargin og de lavere kapacitetsomkostninger til at selskabet opnåede en estimeret ebit-margin på 4,2 pct. i forhold til 5,7 pct. sidste år," skriver selskabet.



Udover omsætningsfaldet på 10 pct. for hele året 2018/2019, forventer B&O, at ebit-marginen bliver på omkring 4-5 pct., mens de frie pengestrømme forventes at blive på minus 200-250 mio. kr.



Før nedjusteringen forventede B&O en ebit-margin på 7-9 pct. og frie pengestrømme på over 100 mio. kr.



To årsager til nedjustering



Ifølge meddelelsen er der to hovedårsager til den lavere end forventede omsætning i tredje kvartal.



Den ene er, at omsætningen i Staged-kategorien faldt med 34 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Det er ifølge selskabet hovedsageligt drevet af en omsætning på TV, som er lavere end forventet og relaterer sig primært til EMEA-regionen.



"Detailsalget af TV-enheder til forbrugere fortsatte med at vokse i tredje kvartal. Forhandlerne reducerede dog deres lagerbeholdninger af TV'er, hvilket resulterede i et betydeligt fald i omsætningen af TV-salg til forhandlere. Denne omsætning forventes normaliseret i fjerde kvartal, men forventningen er forbundet med betydelige usikkerheder," skriver B&O i meddelelsen.



Den anden årsag er selskabets evne til at eksekvere på transformationen af salgs- og distributionsnetværket, der ikke har været på det forventede niveau i flere geografier.



Når ikke treårige mål



Kombinationen af den langsommelige transformation og de justerede finansielle forventninger betyder, at B&O nu vurderer, at de nuværende treårige mål ikke kan fastholdes.



I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for hele finansåret 2018/2019 vil B&O vurdere og præsentere de langsigtede finansielle mål, skriver selskabet.



Stopper aktietilbagekøb



I september sidste år satte selskabet gang et aktietilbagekøbsprogram, som skulle vare frem til 31. december 2019, hvor der skulle købes egne aktier for op til 485 mio. kr.



"Set i lyset af de estimerede resultater for tredje kvartal, forventningerne til resten af finansåret samt revurderingen af de langsigtede finansielle mål, finder bestyrelsen det mest forsvarligt at standse det nuværende aktietilbagekøbsprogram," skriver B&O i meddelelsen.





Opdateres