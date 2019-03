Mærsk: Har det mest pessimistiske syn på fremtiden

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Efter flere skuffelser har A.P.Møller-Mærsk nu sat forventningerne så lavt, at koncernen får let ved at nå målene. Containerrederiet spår en lavere vækst i sit marked end en lang række anerkendte analysehuse.



Det skriver Finans.



"Det er ret iøjnefaldende, at Mærsks estimat er så lavt i forhold til tilsyneladende alle andre," vurderer analytiker hos Morningstar, Michael Field, over for Finans.



Mærsks forventning er en vækst i containerfragten globalt på 1 til 3 pct. i 2019, men eksempelvis shippingkonsulenterne Drewry og HIS spår en vækst på 4,1 til 4,7 pct., hvilket Mærsks tyske konkurrent Hapag-Lloyd henviser til.



Analytikerne mener, den lave vækstforventning vidner om, at Mærsk, der ifølge Sentieo har skuffet med syv af de seneste ti regnskabsaflæggelser, vil sikre sig at overraske positivt senere på året.



"Der er mange år, hvor vi er startet højt og ender lavere. Det sidder i kroppen på sådan en som mig i forhold til Mærsk. Det er tydeligt, at det er svært for dem at styre forventningerne," siger Tue Østergaard, aktiechef hos ABG Sundal Collier, til Finans.



Hos Mærsk fremhæves det, at prognosen er baseret på "betydelige usikkerhedsfaktorer i verdensøkonomien og den globale vækst", men at koncernen de seneste tre kvartaler har rapporteret et driftsresultat, målt på EBITDA, over markedets forventninger.



