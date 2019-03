Efter kritik af dobbeltrolle - hofchef stopper som formand for Poul Due Jensens Fond

Opdateret klokken 20:23 - Christian Schønau blev den 11. marts valgt som ny formand for Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos.



Nu har han valgt at trække sig som formand for en af landets største fonde, allerede inden han er tiltrådt hvervet.



Christian Schønau er desuden hofchef ved Kronprinsparrets Hof og medlem af andre fondsbestyrelser. Den dobbeltrolle er fra flere sider blevet karakteriseret som problematisk.



"Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for Kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond. Derfor har jeg meddelt bestyrelsen for Fonden, at jeg stopper som bestyrelsesmedlem og formand, når Fonden har haft rimelig tid til at finde en erstatning - eller senest på næste bestyrelsesmøde i juni måned," udtaler Christian Schønau som formand for Poul Due Jensens Fond.



"Vi tager med beklagelse og ærgrelse Christian Schønaus beslutning til efterretning," meddeler Kim Nøhr Skibsted, der er fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond.



Christian Schønau stod til at afløse Estrid Due Hesselholt som formand for Poul Due Jensens Fond, som led i en omfattende rokade i den magtfulde Grundfos-familie.



Christian Schønau, 52 år, har været medlem af bestyrelsen siden december 2018.



