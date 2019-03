Apple vil erobre markedet for betalingskort – lancerer kreditkortet Apple Cash

Apple udvider sin Apple Pay betalingsløsning med kreditkortet 'Apple Cash' som er en banktjeneste med et særligt platinkort. Apple Cash bliver til i samspil med Goldman Sachs og Mastercard.



Det skriver Computerworld.



Med kortet følger et bonusprogram som i stedet for at tilbyde miles eller point tilbyder 'Daily Cash', hvor 2 procent af det der handles for gives tilbage i form af bonus-dollars. Disse kan benyttes uden nogen form for begrænsning af, hvor pengene skal bruges, skriver Computerworld videre.



Udover et nyt betalingskort lancerer Apple også en streaming tjeneste under navnet Apple TV+, og så lanceres Apple Arcade Apple, der er en spilservice, der fungerer på tværs af iPhone, iPad og Apple TV.



Derudover lanceres Apple News+, der er af udvidelse af verdens mest benyttede nyheds-app Apple News med månedligt fem milliarder læste artikler på Apple News. Det er dette der gør den til den mest brugte nyheds-app.



Udvidelsen betyder, at der også bliver adgang til indhold fra populære blade og magasiner.



Apple News+ inkluderer over 300 forskellige blade og magasiner, heriblandt Time, Variety, Vanity Fair, Rolling Stone, The New Yorker, National Geographic, GQ, Wired, Traveler og meget mere, skriver Compiuterwolrd.



App'en henter anbefalede artikler, ud fra læserens interesser, og sikrer en off-line kopi af applikationerne. Prisen på den tjeneste bliver 9,99 dollar om måneden.