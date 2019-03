Bording øger bundlinjen markant efter frasalg

Mio. kr. FY 2018 FY 2017 Nettoomsætning 649,8 646,0 EBITDA 78,2 36,2 EBIT 21,7 14,0 Resultat før skat 19,9 6,8 Nettoresultat 12,0 2,3 Udbytte i kr. per aktie 24,00 12,00

Mio. kr. Ved FY 2018 Nettoomsætning 600-630 EBIT 20-25

Bording Group, som arbejder med markedsføring og medierådgivning til virksomheder, kunne sidste år se indtjeningen banke i vejret oven på frasalg.Selskabets driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) endte i det forgange år på 78,2 mio. kr., hvilket var en stigning på 42 mio. kr. sammenlignet med de 36,2 mio. kr., der stod ud for samme resultatpost året før."Stigningen på 42,0 mio. kr. er positivt påvirket af gevinst fra salg af ejendom, som er opgjort til 34,6 mio kr. efter fradrag af omkostninger i forbindelse med salg og flytning," skriver Bording i årsregnskabet, der er offentliggjort mandag.Også omsætningen steg, omend det skete i noget mindre grad. Sidste år omsatte Bording for 649,8 mio. kr. mod 646 mio. kr. i 2017.Den lille omsætningsstigning og indtægterne fra ejendomssalget bidrog sidste år til, at Bording på bundlinjen tjente 13,6 mio. kr. efter skat. Det var en markant forbedring i forhold til forrige års nettooverskud på 3,2 mio. kr.For det nye år venter Bording en omsætning på 600-630 mio. kr., samtidig med at resultatet før finansielle poster (EBIT) ses lande på 20-25 mio. kr. eksklusive opkøb.- Forventningen er påvirket af frasalget af Mailit, som i 2018 bidrog med godt 31 mio. kr. til koncernomsætningen og 2,6 mio. kr. til EBIT, skriver Bording i regnskabet.Selskabet Mailit solgte Bording ved årsskiftet.Bordings årsregnskab for 2018:Bordings forventninger til 2019:/ritzau/FINANS