Icelandair dropper igen drøftelser om samarbejde med Wow Air

Icelandair har for anden gang på bare fire måneder droppet et muligt økonomisk engagement i det kriseramte lavprisselskab Wow Air.



Det fremgår af kortfattede meddelelser fra de to islandske flyselskaber.



For Wow Air er situationen dermed tilspidset. I sidste uge forlod også den amerikanske kapitalfond Indigo forhandlingsbordet og drøftelser om en mulig investering i Wow Air.



Desuden meddeler Wow Air søndag, at det ligger i fremskredne forhandlinger med sine kreditorer om en frivillig restrukturering af selskabet, herunder en aftale om at konvertere gæld til aktiekapital.



Selve driften besluttede Wow Air at skære til i midten af december, hvor ledelsen blandt andet besluttede at reducere flyflåden til 11 fra 20 Airbus-fly, skriver Bloomberg.



Icelandairs aktie falder mandag 2,2 pct. til 8,90 islandske kroner. Wow Airs aktier er ikke børsnoteret.



/ritzau/FINANS