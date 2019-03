Materieludlejers opkøb af dansk konkurrent bliver godkendt - opnår milliardomsætning og på vej mod mulig børsnotering

Udlejeren af stilladser, lifte og maskiner GSV Materieludlejning får godkendt købet af konkurrenten Ramirent, som vil få omsætningen i det kapitalfondsejede selskab til at krydse 1 mia. kr., og dermed kan selskabet være et skridt nærmere en børsnotering. Konkurrencestyrelsen...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.