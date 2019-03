Andrea Elisabeth Rudolph blev vred og stiftede sin egen hudplejeserie: Præsenterer nu endnu et rekordoverskud

Der er fart på Andrea Elisabeth Rudolphs tredobbelte gazelle, Rudolph Care, som endnu engang kan præsentere et rekordstort overskud.



Virksomheden, der producerer svanemærkede hudpleje- og skønhedsprodukter, kom ud af 2018 med et plus på 10,2 mio. kr. mod 8,7 mio. kr. i 2017.



Resultatet er dermed det hidtil bedste, siden den tidligere tv- og radiovært stiftede Rudolph Care for ti år siden og i samme ombæring skiftede arbejdet i underholdningsbranchen ud med titlen som adm. direktør.



Ifølge årsregnskabet er omsætningen steget efter øget salg af både nye og eksisterende hudplejeprodukter.



Det rekordhøje overskud betyder også, at ejerkredsen får udbetalt et udbytte på sammenlagt 5 mio. kr. Sidste år trak ejerne 3 mio. kr. ud af selskabet i udbytte.



Andrea Elisabeth Rudolph, der ejer størstedelen af Rudolph Care gennem Ester Holding, har tidligere udtalt, at hun fik ideen til at stifte virksomheden, efter at hun i 2006 var med i en kemikampagne for Greenpeace, mens hun var gravid.



Dengang lod hun Greenpeace teste sin krop for skadelige stoffer, og resultatet viste, at hun var den ud af i alt otte testpersoner, som havde flest kemikalier i kroppen fra cremer, shampoo og andre skønhedsprodukter.



"Det gjorde mig så vred, og det var så stor en øjenåbner. Så det her er virkelig hjerteblod," har Andrea Elisabeth Rudolph tidligere fortalt til Børsen.



Derfor satte hun sig for at producere sine egne miljøvenlige produkter. Det tog tre år at udvikle produkterne, og efter en opstartsfase med røde tal på bundlinjen, er forretningen nu for alvor begyndt at tjene penge.



Andrea Elisabeth Rudolph har tidligere været vært på TV2-programmet Vild Med Dans og DR's ungdomsprogram Boogie.