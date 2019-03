Regnskabet var

Flere år med massiv vækst og store tocifrede millionoverskud ser ud til at være slut for keramikproducenten Kähler.



Selvom virksomheden har fået vendt sidste års underskud på 6,1 mio. kr. til et overskud, kom Kähler ud af 2018 med et beskedent plus på 2 mio. kr.



Resultatet er dermed faldet med 94,6 pct. sammenlignet med tallene fra regnskabet i 2014/15, der lød på 38,3 mio. kr.



Det viser regnskabet for Kähler Design, som arkitekten Frantz Longhi i efteråret 2018 solgte til Rosendahl Design Group for et mindre trecifret millionbeløb.



Resultatet for 2018 dækker dog kun 8 måneder, og ikke 12 måneder som tidligere.



Omsætningen nærmede sig 1 mia. kr.



Kähler har i en årrække set overskuddet stige og udviklingen nå et niveau, som i 2016 fik Frantz Longhi til at udtale, at Kähler "er den største væksthistorie i otte år i den danske designbranche," og at virksomhedens årsresultat dengang var "branchens bedste nogensinde."



Frantz Longhi, der købte Kähler i 2008, fortalte også, at Kählers omsætning nærmede sig 1 mia. kr. i 2016. Arkitektens målsætning var at tredoble salget inden for en årrække, men det er langt fra sket.



"Vi kommer til at vokse massivt og forbedre både top- og bundlinje markant i forhold til sidste år," sagde den daværende direktør, Jesper Holst Schmidt, i 2016.



Han forventede, at resultatet ville blive tæt på en fordobling af overskuddet på 48,5 mio. kr., og forklarede til Børsen, at han så "meget positivt på fremtiden."



Men da 2016 blev til 2017 var overskuddet krympet ind til 12,9 mio. kr., og siden har keramikproducenten haft svært ved at nå tidligere tiders storhed.



Kähler gik konkurs i 2008 og genopstod, da Frantz Longhi købte rettighederne til keramikvirksomheden, ifølge ham selv, for et mindre etcifret millionbeløb.



På toppen af vækstkurven forsøgte arkitekten at sælge virksomheden i en handel, der var estimeret til at lande på den gode sige af en halv milliard kroner.



Kähler er særligt kendt for at producere stribede vaser, der i 2014 udkom i en 175-års jubilæumsudgave, som blev revet væk fra hylderne.