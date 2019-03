Pinterest, det sociale medie med fokus på billeder, har i al hemmelighed søgt om tilladelse til en børsnotering hos de amerikanske børsmyndigheder, Securities and Exchange Commission (SEC).



Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til anonyme kilder.



Pinterest, der har hyret Goldman Sachs og JPMorgan Chase som rådgivere, sigter efter en notering i slutningen af juni og satser samtidig på en prissætningen af selskabets aktier, som vil resultere i en samlet værdi af 12 mia. dollar.



Det svarer til værdisætningen, som selskabet senest solgte aktier til, skriver The Wall Street Journal.



Investorerne efterspørger nye vækstprægede aktier på børsen, og en opgørelse fra Dealogic viser da også, at teknologinoteringerne i 2018 i snit er steget med 33 pct., mens alle noteringerne i 2018 som helhed er gået op med 11 pct. siden.