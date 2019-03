Salgsdirektøren i det islandske firma Össur, som laver proteser, har solgt 60.000 aktier til en pris på i alt 1.998.000 kr. Aktierne er solgt til en pris på 33,30 kr. per styk. Olafur Gylfason, som er salgsdirektørens navn, har samtidig udnyttet en option og købt 60.000 aktier til 1.312.800 kr. Dem købte han til en pris på 21,88 kr. stykket. Det fremgår af en meddelelse til Finanstilsynet fredag eftermiddag. En aktie Össur lukkede fredag 0,3 pct. lavere i 33,40 kr. /ritzau/FINANS

