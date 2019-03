Magasins nuværende ejer, britiske Debenhams, er i økonomiske problemer.



Fredag bød sportskæden Sports Direct 868 millioner danske kroner for Magasins syv centre i Danmark.



En del af oplægget til handlen er, at Debenhams vil kunne købe Magasin tilbage om et år til den samme pris, hvormed Debenhams i en periode kan slippe af med en del af sin gæld.



For at indgå aftalen med Sports Direct er kravet, at sportskædens direktør og ejer, milliardæren Mike Ashley, bliver direktør for Debenhams.



Debenhams oplyste fredag, at det har brug for en økonomisk indsprøjtning på 1,7 milliarder kroner.



/ritzau/