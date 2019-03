Vestas: Tysk Bank hæver kursmålet med 180 kr.

Relateret indhold Aktieordbog

Den tyske bank Commerzbank har fredag løftet sit kursmål for Vestas-aktien. Det nye kursmål lyder nu på 700 kr., hvor det før var på 520 kr. Banken fastholder også den positive anbefaling "køb". Det viser data fra Bloomberg News.



En aktie i Vestas handles fredag eftermiddag 3,4 pct. lavere i 545 kr. Aktien er fredag tynget af en sænket anbefaling fra finanshuset JPMorgen, som kom torsdag efter dansk lukketid. Banken sænkede anbefalingen til "undervægt" fra "neutral".



Baggrund herfor er, at JPMorgan vurderer, at momentum på ordre-siden har toppet - og det samme har aktiekursen efter en stærk udvikling den seneste tid.



/ritzau/FINANS