Investeringsøkonom om dansk biotekselskabs partnerskab med gigant fra USA: Virker det er der gode chancer for at aktiekursen skal fordobles eller meget mere

Onsdag meddelte det danske biotekselskab Zealand Pharma, at der var blevet indgået en ny forsknings- og potentiel salgsaftale med den amerikanske medicinalgigant Alexion. Aftalen betyder på den økonomiske front, at Zealand Pharma får tilført 25 mio....

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.