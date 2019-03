Uber vælger New York Stock Exchange

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber Technologies har efter sigende valgt New York Stock Exchange (NYSE) som det marked, hvor selskabet planlægger sin enorme børsnotering.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til en person med kendskab til sagen.



Børsnoteringen af Uber har potentialet til at blive den største i 2019 og den femte største nogensinde med en vurdering i omegnen af 120 mia. dollar. Ved det vurderingsniveau skal Uber nemlig blot sælge 16 pct. af sine aktier for at komme i top fem, har Bloomberg News beregnet.



Med valget af New York Stock Exchange ser det ud til, at Uber går den anden vej end selskabets noget mindre amerikanske konkurrent Lyft, som for ganske nyligt officielt søgte om notering på Nasdaq.



/ritzau/FINANS