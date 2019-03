Danskerne vil kun Mobilepay

De danske forbrugere har efter halvandet år ikke taget Apple Pay til sig. Ej heller Google Pay eller det mobile dankort, viser en opgørelse fra Nationalbanken.



Det skriver Finans.



Derimod sidder Mobilepay, som ejes af Danske Bank, solidt på tronen blandt nye betalingsmåder, da 4,1 mio. danskere anvender betalingssystemet og i 2018 foretog 280 mio. transaktioner. Almindelige betalingskort dominerer dog fortsat og blev brugt 1,6 mia. gange sidste år.



"Betalinger med digitale kort fylder stadig kun en meget begrænset del af danskernes betalinger, lyder fastslår Nationalbanken," ifølge Finans.



Jyske Bank var først til at tage Apple Pay og Google Pay til sig i Danmark, inden Nordea fulgte efter. Hos banken i Silkeborg er bankdirektør Peter Schleidt dog "godt tilfreds" med de to amerikanske betalingssystemer, og han oplyser, at 160.000 af Jyske Banks kunder benytter de to.



"Og brugen vokser hver måned – også fra nye kunder," lyder det fra direktøren.



/ritzau/FINANS