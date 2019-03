Nike skuffer på omsætningen - aktien falder

Den amerikanske gigant inden for sportstøj Nike slog igen i sit tredje kvartal forventningerne til bundlinjen, men omsætningen var lavere end ventet, og derfor falder aktien med 2 pct. i eftermarkedet torsdag.



Selskabet kom gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 68 cent, mens omsætningen landede på 9,61 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 65 cent og en omsætning på 9,65 mia. dollar.



Bruttomarginen endte i kvartalet på 45,1 pct. mod konsensus ifølge Bloomberg News på 44,7 pct.



På hjemmemarkedet i USA var omsætningen på 3,81 mia. dollar lidt lavere end de ventede 3,85 mia. dollar. Derimod klarede Nike sig bedre end ventet i Kina, hvor man hentede 1,59 mia. dollar hjem mod ventede 1,53 mia. dollar. I Europa, Mellemøsten og Afrika blev salget på 2,44 mia. dollar mod ventede 2,40 mia. dollar.



- Vores forretningsmomentum accelereres af vores evne til at skalere innovation med højere tempo og udvide nye digitale forbrugeroplevelser over hele verden, udtaler topchef, Mark G. Parker, i regnskabet.



/ritzau/FINANS