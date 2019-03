Stærkt børscomeback til Levi Strauss & Co

Den amerikanske producent af cowboybukser og modetøj Levi Strauss & Co. gjorde torsdag comeback på børsen i New York - og det med et brag af en stigning. Aktien vandt frem med hele 31,8 pct. til 22,41 dollar på sin første handelsdag og løftede dermed værdien af selskabet til knap 8,7 mia. dollar. "Hot pants", som man siger.



Aktierne i Levis var ellers udbudt i intervallet 14 til 16 dollar per styk, men onsdag meddelte selskabet, at aktiesalget var overtegnet, og at de i alt 36,7 mio. aktier, som var under hammeren gik for 17 dollar stykket.



Af de udbudte aktier var knap 10 mio. af dem nyudstedte, hvilket betyder, at Levi Strauss & Co. rejste omkring 161 mio. dollar i ny kapital, mens eksisterende aktionærer trak 462 mio. dollar hjem.



Det er 34 år siden, at Levi Strauss & Co. i sin tid blev afnoteret, efter at koncernen oprindeligt var blevet børsnoteret i 1971. Efterkommere af grundlæggeren, den tyske immigrant Levi Strauss, kontrollerer stadig selskabet via en B-aktieklasse med ekstra stemmevægt.



/ritzau/FINANS