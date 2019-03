Vestas: Får ordre på 96 MW i Mexico

Opdateret



Den danske vindmølleproducent Vestas har torsdag aften modtaget en ordre på 96 megawatt (MW) til et projekt i delstaten Tamaulipas i Mexico.



Det oplyser koncernen i en meddelelse.



Ordren består af 24 styk 4 megawatt-turbiner, og projektet bliver det første, som vil anvende Vestas' 150 meter lange rotor i Mexico. Med i ordren er en 25-årig serviceaftale, AOM 5000.



- Vestas var pioneren for vindenergi i Tamaulipas med installationen af den første vindturbine i delstaten i 2014. Fem år senere er vi glade for at se, at delstaten er blevet en national reference i overgangen til et mere bæredygtigt energimiks, udtaler Augustín Sánchez-Tembleque, direktør for Vestas i Mexico, i meddelelsen.



- Vi er også glade for at udbygge vort samarbejde med Engie gennem denne aftale, som også repræsenterer introduktionen af vores 150 meter store rotor i Mexico.



Projektet, Eólica Tres Mesas IV, ventes sat i drift i første kvartal 2020. Ordregiver er Engie.



Vestas oplyser, at selskabet var først til at installere en kommerciel vindturbine i Mexico i 1994, og samtidig fortæller selskabet, at det har opstillet eller projekter under konstruktion i landet med en samlet kapacitet på 2,1 gigawatt.



