Bestyrelsen i allergivaccineselskabet ALK Abello har besluttet at tildele aktieoptioner og performanceaktier. Aktieoptionerne har en markedsværdi på 6,9 mio. kr.

Eksempelvis tildeles den administrerende direktør Carsten Hellmann optioner og performanceaktier til en værdi af 2,9 mio. kr. Optionerne tildeles både til direktionen og ledende medarbejdere. Markedsværdien er fastsat ved en Black & Scholes model



Det oplyser selskabet i en meddelelse.



De tildelte performance aktier har en markedsværdi på 14,3 mio. kr., som er beregnet på baggrund af et gennemsnit af lukkekurserne for selskabets aktie på den københavnske fondbørs i perioden den 14. til den 20. marts 2019



Aktien i ALK Abello lukkede torsdag 0,4 pct. lavere i 1076 kr.



/ritzau/FINANS