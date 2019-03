Blå cowboybukser revet væk i flyvende børsdebut

Levi Strauss, som er kendt for sine blå jeans, vendte torsdag tilbage til den amerikanske børs efter flere års fravær. Der er tale om noget af et comeback, da aktien stiger med 35,2 pct. og nu handles til 22,99 dollar per aktie.



Selskabet solgte næsten 36,7 mio. aktier til 17 dollar per styk, inden hornet lød på børsen i New York. Udbudsintervallet lød ellers på 14-16 dollar, som koncernens rådgivende banker, oprindeligt havde udbudt aktierne til.



Det skriver Bloomberg News



Modebrandet rejste dermed 623 mio. dollar, og 161 mio. dollar kan Levis se frem til i ny kapital. Selskabet bag de ikoniske bukser har dermed en markedsværdi på 8,7 mia. dollar



Selskabet har tidligere udtalt, at det vil bruge de nye midler fra børsnoteringen til generelle forretningsformål, men også til at vinde globale markedsandele.



/ritzau/FINANS