Novo Nordisk får som ventet Heinekens finansdirektør, Laurence Debroux, i bestyrelsen. Det fremgår af referatet af generalforsamlingen. Ud over Laurence Debroux blev alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvalgt på generalforsamlingen. Laurence Debroux har væsentlige kompetencer inden for finans og regnskab og har også erfaring fra medicinalindustrien. Blandt andet har hun i perioden 1996 til 2010 haft ansættelse hos Sanofi Aventis, tidligere Synthelabo. /ritzau/FINANS

