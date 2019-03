Relateret indhold Tilføj søgeagent Zealand Pharma Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Zealand Pharma

Zealand Pharma har udstedt 802.559 nye aktier til sin samarbejdspartner Alexion. Det sker som led i den partneraftale med det amerikanske selskab, som Zealand præsenterede onsdag.



Her fremgik det, at Zealand indleder et samarbejde med Alexion om at opdage og udvikle nye peptid-baserede lægemidler.



Som led i aftalen modtog Zealand Pharma her 25 mio. dollar fra Alexion, der desuden forpligtede sig til at tegne nye aktier for yderligere 15 mio. dollar.



Tegningskursen for aktier er 18,68 dollar per styk, eller omkring 123 kr. per styk, oplyser Zealand.



/ritzau/FINANS