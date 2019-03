Nokia-mobiler kan have sendt personlige oplysninger til Kina

Ejere af Nokia 7 Plus-mobiltelefoner kan have fået sendt en række personlige oplysninger til en server i Kina. Det skriver norske NRK.



Ombudsmanden i Finland har torsdag indledt en efterforskning af sagen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



NRK har undersøgt datatrafikken på Nokia 7 Plus-mobiltelefoner efter et tip fra en læser.



Læseren lagde mærke til, at telefonen ofte tog kontakt til en server, hvortil telefonen sendte en pakke med forskellige data.



Pakken blev øjensynligt sendt til en kinesisk server.



Blandt oplysningerne var hans geografiske position, nummeret på simkortet samt telefonens serienummer.



Ifølge Torgeir Waterhouse, der er direktør for internet og nye medier i organisationen IKT-Norge, burde producenten af telefonen have opdaget, at der i månedsvis blev sendt data til en kinesisk server.



Selskabet HMD Global, der i 2016 købte rettighederne til at producere og sælge telefoner af Nokia-brandet, erkender fejlen.



"Vi har analyseret sagen og kan bekræfte, at der er sket fejl i pakkeprocessen af software i en enkelt serie af en telefonmodel, som ved en fejl forsøgte at sende aktiveringsdata til en udenlandsk server."



"Dataene blev aldrig behandlet, og ingen personoplysninger er blevet delt med tredjeparter eller myndigheder," skriver selskabet i en udtalelse.



HMD Global skriver videre, at fejlen er blevet rettet med en ny opdatering, som de fleste berørte brugere har hentet.



Det er uvist, hvor mange Nokia-telefoner der har sendt data til Kina.



Ifølge selskabet kan den sendte data ikke bruges til at identificere enkeltpersoner.



Nokia-producenten har ikke villet svare på, hvem der ejer eller har råderet over den server, som har modtaget personoplysningerne fra telefonerne.



/ritzau/