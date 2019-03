Medie: 3F og Falck forhandlede overenskomster under sydlige himmelstrøg

Falck og 3F har været på flere udlandsrejser til eksotiske destinationer sammen, hvor der efter sigende er blevet forhandlet overenskomster, men hvor der også har været et uformelt og festligt sigte.Det skriver Berlingske , der har afdækket historien, og er kommet i besiddelse af en række billeder fra en tur til Nicaragua, hvor flere ledende medarbejdere fra både Falck og 3F optræder. Både 3F og Falck bekræfter ifølge Berlingske, at der har været udlandsture, men at de ikke har været afholdt siden 2016, hvor der blev skiftet ud i ledelsen hos Falck. En praksis, der kritiseres af Henning Jørgensen, som er professor ved Aalborg Universitet og fagforeningsekspert."Vi kommer ud i et etisk morads. Når man rejser sammen med dem, man skal forhandle overenskomster med, må man spørge, om rolledefinitionen bliver uklar. Det er ikke normal praksis. Det ligner noget kammerateri med nogen, man egentlig skal tage en kamp med om overenskomster, og det kommer til at ligne et par, der danser ballet frem for den boksekamp, som overenskomstforhandlinger er," siger Henning Jørgensen til Berlingske.Kritikken fortsætter dermed af 3Fs tætte parløb med Falck, efter det kom frem tidligere i år, at Falck og 3F har udgjort en alliancen i kampen mod det hollandske ambulanceselskab BIOS.