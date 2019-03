Toyota og Suzuki indgår produktionsaftale i Storbritannien

Toyota skal med en ny aftale producere et nyt hybridkøretøj for Suzuki i Storbritannien. Aftalen styrker den britiske bilbranche i en tid, hvor brexit-usikkerhed fortsat lurer over industrien.



Det skriver The Guardian.



Kontrakten betyder foreløbigt, at jobsikkerheden er garanteret for mere end 3000 Toyota-medarbejdere, der tidligere på måneden blev varslet, at deres stillinger ikke kunne sikres før en brexit-afgørelse lå fast.



"Det her er godt nyt for vores britiske produktionsfaciliteter. Vores bestræbelser på at producere yderligere mængder for vores kunder er ét eksempel på alle de tiltag, som vi laver for at holde vores fabrikationsanlæg i Storbritannien så konkurrencedygtige som overhovedet muligt," siger Marvin Cooke, der er direktør for Toyota Manufacturing UK, til The Guardian.



Udmeldingen kommer, efter at konkurrenterne Nissan og Honda har rykket produktionen ud af Storbritannien som konsekvens af det forestående brexit, der ventes at veje tungt på bilindustrien.



Den nye hybridbil er baseret på Toyota's Corolla-model og skal produceres på selskabets fabrik i Derbyshire, skriver avisen.



/ritzau/FINANS